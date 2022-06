Borgloon organiseert openluchtcinema in tuin van kasteel van Gors

Hasselt Recyclage­par­ken Kuringen en Sint-Lambrechts-Herk één uur vroeger gesloten vanaf 1 juli

De openingsuren van de recyclageparkingen in Kuringen en Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) schuiven vanaf volgende maand op. In de zomermaanden juli en augustus kan je dan in beide parken terecht tot 15.30 uur, waar dat normaal tot 16.30 uur is.

20 juni