Borgloon geeft elke pasgeboren baby hoogstam fruitboom cadeau: “Prachtige bloesems krijg je er gratis bij”

BorgloonElke pasgeboren baby uit Borgloon krijgt voortaan een bijzonder cadeau: een hoogstam appel-, pruimen- of perenboom. Met de bomen die niet opgehaald worden, plant de stad in het najaar zelf een hoogstam boomgaard. Op die manier probeert Borgloon tegen het einde van de legislatuur 11.000 bomen, of één boom per inwoner, geplant te hebben.

Het is een ambitieuze doelstelling: zo’n 11.000 individuele planten op enkele jaren tijd, maar Borgloon houdt wel van een uitdaging. Het plan past in het Lokaal Energie- en Klimaatpact waarvoor de stad zich engageert en bovendien werkt Borgloon ook mee aan een onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden waarmee het unieke Haspengouwse landschap behouden en in ere hersteld wordt.

9.400 bomen te gaan

Eerder riep het stadsbestuur de inwoners al op om zelf ook te gaan vergroenen op eigen privpercelen. “Elke boom en elke vierkante meter groen telt", klonk het toen. Intussen zijn er al 2.100 bomen geplant, naast de bebossing waar de stad ook volop mee bezig is. Er zijn dus nog 9.400 bomen te gaan en dat wil het bestuur op een originele manier aanpakken.

“Elk kindje dat in Borgloon geboren wordt, krijgt voortaan een fruitboom cadeau”, zegt schepen van Leefmilieu, Jeroen Bellings (Open Vld-Stroop). “We kiezen voor een mix van allerlei oude fruitsoorten, typisch voor onze streek. Daarvoor werken we samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Kersverse ouders krijgen de info over hun cadeau wanneer ze hun kindje komen aangeven. Achteraf kunnen ze hun boom komen ophalen en thuis planten. Die zorgt voor wat meer groen, je plukt er op termijn fruit van en in de lente krijg je er gratis prachtige bloesems bij!”

500 baby’s

“Ook de ouders van alle baby’s die in deze legislatuur geboren zijn en nog in Borgloon wonen, zullen we contacteren", klinkt het. “Als je rekent dat er jaarlijks zo'n 80 kindjes in onze stad geboren worden, zouden we tegen 2025 aan een kleine 500 bomen moeten geraken. Dat zou onze bomenteller ineens een fikse boost geven, al is er nog veel werk aan de winkel.”

En ook de bomen die niet door ouders opgehaald worden, krijgen een plekje. “In het najaar gaan we op zoek naar een geschikte grond om met de overgebleven bomen zelf een mooie hoogstamboomgaard aanplanten”, besluit Bellings.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.