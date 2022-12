Borgloon en Limburg.net krijgen bronzen boslabel van minister Demir: “Maar sommige Limburgse gemeenten hebben nog geen inspanning geleverd voor groenere provincie”

Het stadsbestuur van Borgloon kondigde een tijd geleden een ambitieus doel aan: tegen het einde van de legislatuur in 2024 wil de stad voor alle 11.000 inwoners een boom aanplanten. Dit jaar werd aan dat doel al stevig gewerkt want de stad kreeg er bijna vijf hectare bos bij. Daarmee behaalt Borgloon de beste score van nieuw bos in Limburg. Intercommunale Limburg.net landt op een tweede plaats met 3,3 hectare bos en Bilzen, Houthalen-Helchteren en Peer maken de top vijf compleet met respectievelijk 1,6 hectare, 1,3 hectare en 0,9 hectare nieuw bos.

Steden en gemeenten die 2,5 hectare bos aanplanten, krijgen zo’n bronzen boslabel. Bereiken ze 5 hectare, dan wordt het een zilveren boslabel. Een gouden boslabel is weggelegd voor wie 10 hectare bos op eigen gebied aanplant. “Borgloon heeft een rijke geschiedenis aan landschapsbeheer, maar dat houdt ons niet tegen om ook blijvend in te zetten op nieuwe aanplantingen. Wij overschrijden als landelijke gemeente al jaren de objectieven die Vlaanderen voorstelt omdat we ons diverse en mooie landschap ook voor de toekomst veilig willen stellen”, vertelt schepen van Omgeving Jeroen Bellings. Samen met minister Zuhal Demir plantte hij de laatste boom van het nieuwe Marmolbeekbos.

Geen bebossingsplannen

“Stilstaan is achteruitgaan”, vindt Demir. “Als we Limburg ook in de toekomst de groene long van Vlaanderen willen maken, moeten we vandaag nog investeren in extra bos. Ik roep alle gemeenten in onze provincie op om hun ambities op te krikken en mee een boompje bij te dragen aan een groener Limburg en Vlaanderen. Als Borgloon het kan, dan jullie ook. Uit een bevraging van 1.000 Vlamingen weten we dat 9 op 10 Vlamingen meer bos willen en daar in belangrijke mate voor rekenen op hun lokaal bestuur. Een duidelijker signaal vanuit de bevolking kan er niet komen. Haal dus alles uit de kast om jullie gemeenten te vergroenen. Doe het voor de gezondheid van uw inwoners, doe het om de klimaatverandering tegen te gaan, doe het omdat we allemaal beter worden van extra bos. De bosalliantie staat klaar om jullie te ondersteunen.”