Bloesems en zomerse temperaturen doen toeristen genieten in Haspengouw

Diepenbeek ‘t Russelt by Jarne: de gastronomi­sche bistro voor elke gelegen­heid en budget: “500 wijnen op de kaart? Daar streven we naar, ja”

Wat begon in het oog van de coronastorm, is vandaag een must-visit in Diepenbeek geworden: ‘t Russelt by Jarne. Een vernieuwde gastronomische bistro met truffel, kaviaar en koningskrabben op de verfijnde menukaart, uitgebaat door Loonse chef-kok Jarne Geladé (24) met Hasselaar Lennert Holsteens (23) als rechterhand. Samen gaan ze voor een gezellige beleving, die zeker ook punten mag najagen. “Ja, wij zijn helemaal klaar voor een topscore van Gault&Millau.”

8 april