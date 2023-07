Avondmarkt in Borgloon: lokale handelaars en heel wat horecazaken doen mee

Inwoners Runkelen kunnen voortaan terecht op nieuwe ontmoe­tings­plek met speeltuin

Nu de zomervakantie begonnen is, zijn nieuwe speeltuinen heel erg welkom en daarom is in Sint-Truiden de nieuwe ontmoetingsplek aan den Andries in Runkelen officieel geopend. Het plaatsen van de speeltoestellen maakt deel uit van de initiatieven ‘Zorgzame Buurten’ en ‘Dorpspunten’.