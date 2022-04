Aveve Farm Run & Walk moet landelijke tegenhanger van Urban Trail worden

Uitstel is geen afstel. Nadat de eerste editie van de Aveve Farm Run & Walk in 2020 omwille van de coronacrisis geannuleerd werd, kon deze nu wel plaatsvinden. In en rond Borgloon, het hart van Haspengouw, konden de deelnemers kiezen uit een parcours van 8 of 12 kilometer. “We gaan op zoek naar de bron van wat op ons bord ligt. We staan vaak niet meer stil bij wat een landbouwer allemaal doet. Het was een bijzondere ontdekkingstocht waarbij je niet alleen kijkt, loopt of wandelt, maar ook proeft”, zegt Greg Broekmans van Golazo sports.