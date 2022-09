Albert en Josée vieren diamanten huwelijk

Sint-Truiden Geheime vrijkaart voor STVV - Standard in elke kermisat­trac­tie

Sint-Truiden is dezer dagen in de ban van de kermis. Deze donderdag slaan de Kanaries de handen in elkaar met de foorkramers, om de kinderen te trakteren na hun eerste schooldag. Binkie verstopt namelijk een geheime vrijkaart voor de volgende thuiswedstrijd tegen Standard (op 9 september om 20.45 uur) in elke kermisattractie. “STVV is een volksclub. Ons stadion is een afspiegeling van de maatschappij, net zoals dat het geval is op de kermis. Daarom verstopt onze geliefde mascotte Binkie op donderdag 1 september een voucher voor een gratis kaart voor STVV - Standard in elke attractie op de Truiense kermis. Van de rups tot het lunapark en het schietkraam, elke attractie heeft zijn geheim”, vertelt Bert Stas (brand manager STVV).

