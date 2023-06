9 verdachten gearresteerd na onderzoek naar oplichting via het internet

De lokale politie van kanton Borgloon kon negen personen arresteren die verdacht werden van drugshandel en oplichting via het internet. Bij verschillende huiszoekingen werd in totaal zeven liter GHB, 700 gram speed en een 50-tal XTC tabletten aangetroffen, net zoals heel wat bewijsmateriaal die gelinkt kan worden aan feiten van oplichting. Intussen werden vijf personen door de onderzoeksrechter in Tongeren aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.