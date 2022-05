Zing mee met de klassiekers van De Kreuners in De Roma

“De Kreuners zijn niet met zijn vijven, maar met zo veel meer. Hun publiek maakt telkens mee de show en stuwt Axl, Ben, Jan, Erik en Walter naar nog meer good vibes, nog meer meezinghits, nog meer volksfeest. In september zetten ze De Roma opnieuw in vuur en vlam met hun tournee Zomerkreun.”

Wie De Kreuners twee jaar geleden aan het werk zag in De Roma, weet dat het een match made in heaven is. Surf mee op het ontembare enthousiasme van De Kreuners en beleef een onvergetelijke topavond. Want één ding is zeker: begin september verandert De Roma in een zinderende feel-good rocktempel.