Zes nieuwe attracties, waaronder enkele héél spectaculaire: Sinksenfoor wordt straffer dan ooit

Borgerhout“Het is Disneyland vlak bij huis." Voor de kermisliefhebbers, de foorkramers en de hele stad Antwerpen is het aftellen naar zaterdag. Dan weerklinkt het startschot voor de Sinksenfoor op Spoor Oost in Borgerhout. Zes gloednieuwe attracties zijn te ontdekken, en iedere vrijdag en zaterdag kan je zelfs een uurtje langer blijven plakken dan gewoonlijk. Wij konden onze nieuwsgierigheid niet de baas en gingen al eens piepen.

Vanwege corona moesten de Antwerpenaren het twee jaar stellen zonder de Sinksenfoor. Vanaf het weekend van ‘Sinksen’, een Antwerpse benaming voor Pinksteren, kunnen ze zich weer zes weken lang komen uitleven. Meer dan 150 eetkramen en attracties verspreid over twee evenwijdige straten zijn te bezoeken. Lunaparken, schietkramen, spookhuizen, het reuzenrad, een wildwaterbaan, een rollercoaster... zijn weer van de partij.

Zestig meter hoog

De ‘V Maxx’ is een van de impressionante nieuwkomers: twee gondels draaien aan een snelheid van maar liefst 120 kilometer per uur, terwijl de benen van de durfallen in de lucht bengelen. Met een hoogte van 60 meter is het meteen ook het hoogste toestel. De gondels van de zweefmolen ‘Sky Glider’ nemen je mee tot op 40 meter hoogte. Waaghalzen komen ook in de ‘X-treme’ aan hun trekken. De nieuwe attractie draait in drie richtingen: een grote, draaiende arm draagt verschillende gondels, die ook in een kruis ronddraaien. Daarenboven draait elke gondel nog eens afzonderlijk rond.

Volledig scherm De V Maxx. © RV

In de ‘Techno Power’ kan je al meevliegen als je 1,20 meter groot bent. Vier grote armen met telkens drie gondels draaien rond de middenas. Overkop ga je niet, maar het belooft een strijd met de zwaartekracht te worden. Ook het vliegend tapijt ‘Free Style’, die naar het publiek gericht in sneltempo cirkels maakt, is een nieuweling. Kinderen zijn vanaf 5 jaar toegelaten. In de ‘Piratenboot’ kunnen kinderen vanaf 4 jaar onder begeleiding in het centrale gedeelte plaatsnemen, waar je stevig vastzit. Wie houdt van adrenaline, opteert voor een van de twee kooien aan weerszijden. Daar moet je los en recht instaan. “We verplichten onszelf up-to-date te blijven. Daarbij hebben we niet alleen gedacht aan de achttienjarigen, maar ook aan de wat jongere kinderen. Voor ieder wat wils”, vertelt Jean-François Vlasselaerts, woordvoerder van de foorkramers.

Volledig scherm Piratenboot © RV

De Sinksenfoor - met dit jaar Antwerps acteur Axel Daseleire als peter - is momenteel volop in opbouw. Enkele van de allergrootste attracties moeten nog aankomen vanuit Brugge. Al staan de forains te popelen het volk te ontvangen. “Het is de schoonste kermis van Vlaanderen met de allermooiste en beste attracties. Het is Disneyland vlak bij huis. Terwijl we op het Zuid ongeveer 600.000 bezoekers trokken, zijn dat de jongste jaren er wel 800.000 op Spoor Oost. Een betere locatie kan je niet hebben, want iedereen ziet de Sinksenfoor vanop de Antwerpse ring”, aldus Vlasselaerts.

Quote Ik geef het je op een briefje dat het volk massaal gaat komen. Het wordt een knaller van formaat Vincent Delforge, Foorkramer

“Ik verwacht nóg meer volk, want iedereen heeft de foor zo gemist. Het is ook goed dat de periode wat later valt, want dan kunnen de studenten ook nog mee profiteren”, vertelt Patrick Dehoux van het ringwerpkraam. “De coronacrisis heeft geleerd dat de foor nog echt leeft. We worden overal zo goed ontvangen. Dat gaat in Antwerpen niet anders zijn, integendeel. Ik geef het je op een briefje dat het volk massaal gaat komen. Het wordt een knaller van formaat”, glundert Vincent Delforge, die culinaire kermisspecialiteiten aanbiedt. “De Sinksenfoor wordt de start van een waanzinnige zomer in Antwerpen”, zegt Peter Wouters (N-VA), Antwerps schepen voor Markten en Foren.

Volledig scherm Foorkramer Jean-François Vlasselaerts (links) en Antwerps schepen Peter Wouters kijken uit naar de Sinksenfoor. © Tessa Kraan

Geluidsmetingen

Op vraag van de foorkramers mag de Sinksenfoor op vrijdag en zaterdag tot 2 uur ‘s nachts openblijven, wat een uur later is dan voorheen. “We merken dat de bezoekers na de corona iets langer blijven hangen op de kermis”, verduidelijkt Vlasselaerts. Toezichters zullen permanent controleren op brandveiligheid, geluid, licht en overlast. Vanaf 22 uur wordt het geluidsniveau beperkt tot 75 decibel, vanaf 23.30 uur is dat nog maar 70 decibel. Er worden regelmatig geluidsmetingen uitgevoerd. Een halfuur voor sluitingstijd gaat het geluid uit. Op weekdagen opent de kermis een uur later dan vroeger het geval was, dus om 16 uur.

Volledig scherm De Sinksenfoor in opbouw © Tessa Kraan

Er staan ook twee themadagen gepland. Op zaterdag 11 en zondag 12 juni mag het stadspersoneel zich met een voucher komen uitleven. Ongeveer tweeduizend mensen met een beperking uit de Antwerpse centra genieten dan weer van een bijzondere kermiservaring op dinsdag 21 juni van 14 tot en met 16 uur. De kermis is voor hen gratis. Ze krijgen ook frisdrank en smoutebollen.

Praktische informatie Wanneer? Van zaterdag 4 juni tot en met zondag 10 juli. Maandag, dinsdag en donderdag: 16-24u. Woensdag: 14-24u. Vrijdag: 16-2u. Zaterdag: 14-2u. Zondag: 14-24u (Pinksteren tot 1u). Waar? Spoor Oost in Borgerhout Ingangen? - Noord (hoofdingang): vlak bij hoek Schijnpoortweg - Noordersingel - Oost: Noordersingel - Zuid: Buurtspoorweglei Hoe er geraken? - Fiets: grote fietsenparkings aan de ingangen Noord en Zuid, meerdere Velo-stations in de buurt. - Elektrische step: naast de fietsenstallingen is een zone. De site zelf is niet toegankelijk voor elektrische (deel)steps. - Trein: stap uit in Antwerpen-Centraal en neem vervolgens in premetrostation Astrid tramlijnen 2, 3, 5 of 6 naar halte Schijnpoort, vanwaar je de ingang Noord ziet. - Tram: neem tramlijnen 2, 3, 5 of 6 tot aan halte Schijnpoort of tramlijn 10 tot aan Hof ter Lo/Statielei. - Bus: neem buslijn 23, 30 of 38 tot aan halte Schijnpoort of buslijn 410 tot aan Hof ter Lo/Statielei. - Auto: parkeer best aan een park-and-ride in de stadsrand en stap daar over op het openbaar vervoer. Aan de Noordersingel 15 is ook een betalende autoparking voorzien. Wie tot aan de Sinksenfoor rijdt, moet ermee rekening houden dat het terrein in de lage-emissiezone van Antwerpen ligt. In de woonwijken rond Spoor Oost wordt betalend parkeren tijdens de foor uitgebreid tot 22 uur, ook op zon- en feestdagen. - Taxi: standplaatsen aan ingang Oost Meer info? Sinksenfoor.antwerpen.be

Volledig scherm De Sinksenfoor in opbouw © Tessa Kraan

Volledig scherm Techno Power is een nieuwe attractie op de Sinksenfoor © Frank Eeckhout

Volledig scherm De Sinksenfoor in opbouw © Tessa Kraan

Volledig scherm De Sinksenfoor in opbouw © Tessa Kraan

Volledig scherm Sky Glider is een nieuwe attractie op de Sinksenfoor © RV