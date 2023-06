Woning beschoten in Borgerhout, twee verdachten opgepakt in Nederland: “Dede, dief”

Update Ex-bokser Sugar Jackson (42) niet meer in levensge­vaar na aanrijding in Wommelgem

Bij een zwaar verkeersongeval op de Herentalsebaan in Wommelgem is voormalig bokser Sugar Jackson (42) gewond geraakt. Hij werd woensdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vanmorgen laat de politie van PZ Minos weten dat de ex-bokser niet meer in levensgevaar is.