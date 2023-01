‘Warmtenet’ biedt warme plekken aan Borgerhoutenaren die energiefactuur niet meer kunnen betalen

Het ‘Warmtenet Borgerhout’ is een netwerk van locaties in Borgerhout, zowel binnen als buiten de Ring, waar iedereen welkom is om even te vertoeven en op te warmen. Het gaat van grote tot kleine locaties met verschillende openingsuren. De ene locatie voor een gezellige babbel, de andere om in alle rust te werken, of dan weer één om samen te sporten of te spelen. Overal is er gratis water, thee en internet en vooral: het is er warm.