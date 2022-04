Vlaams Belang dient tuchtklacht in bij Vlaamse regering wegens schorsen districtsraad Borgerhout ‘omwille van de ramadan’

Antwerpen Campusdich­te­res Esohe Weyden (23) had het nog nooit zo druk: “Poëzie is veel toeganke­lij­ker dan vroeger geworden”

Misschien zag u al eens een reportage van haar passeren op ATV. Of las u haar gelauwerde gedichtenbundel Tussentaal. En als u ze nog niet kent, weet dan: de Antwerpse Esohe Weyden (23) is hot. Als campusdichteres van de Universiteit Antwerpen beurt ze studenten maandelijks op met bevrijdende poëzie: “Het elitaire karakter van poëzie is stilaan aan het verdwijnen.”

14 april