Vijf extra onthardingsprojecten voor Borgerhout op de planning

Aan de Griffier Schobbenslaan wordende voetpaden vernieuwd en verbreed, waarbij de bomen in de parkeerstrook komen te staan zodat zij meer groeikansen krijgen. In de Guldensporenstraat en Zwarteleeuwstraat zullen de ​ voetpaduitstulping en de hoeken worden aangeplant met vaste planten. Tenslotte zal het pleintje tussen de Van Daelstraat en de Langstraat grotere plantvakken krijgen en centraal komt er een ruim plantvak met een toekomstboom.

Kleine ingrepen

Zo werd het kruispunt van de Beukenstraat met de Godtsstraat groener en verkeersveiliger gemaakt door een verkeersplateau aan te brengen met bomen in grote plantvakken op de hoeken. Aan De Schans werden de hoeken rond de parking onthard en de aanwezige plantvakken vergroot. De Lode Cantensstraat kreeg een groener voetpad. In een latere fase krijgen de bestaande bomen meer ruimte, zodat ze kunnen uitgroeien tot toekomstbomen. Een Toekomstboom is een boom in een straat of op een plein waarvoor er ondergronds voldoende ruimte voor de wortels is voorzien om hem groot en oud te laten worden en zo lang mogelijk te behouden.