Vierde explosie in week tijd: woning beschadigd in Ledeganckstraat in Borgerhout: “Je denkt intussen twee keer na voor je ‘s avonds de straat op gaat”

AntwerpenDe reeks aanslagen en explosies die Antwerpen de afgelopen weken hebben getergd lijkt een gebed zonder einde te worden. Woensdagnacht was het opnieuw zover, ditmaal in de Ledeganckstraat in Borgerhout. Daar ontplofte bij huisnummer 23 een zwaar springtuig, met enorme schade tot gevolg. Niemand was thuis tijdens de explosie, maar de talloze aanslagen beginnen hun tol te eisen bij de buurtbewoners. “Er moeten opnieuw wijkagenten ingezet worden.”

Volgens het Antwerps parket gebeurde de explosie om iets over vier uur vannacht. “Het was oorverdovend”, vertelt een buurvrouw. “We werden meteen wakker van de knal. Maar toen ik naar buiten keek, zag ik geen mensen en ook geen auto wegrijden of iets dergelijks. De ravage lag erbij alsof ze er al uren was.”

Een andere buurman had zijn auto gisterenavond toevallig voor huisnummer 23 geparkeerd. Zijn wagen is ernstig beschadigd en kan niet meer starten. “Door de ontploffing zijn de brokstukken tegen mijn auto gevlogen”, zucht hij. “Zo kan ik dus in ieder geval niet meer op mijn werk geraken. We hebben vannacht wel een knal gehoord, maar dachten dat het misschien een transformatorkast was die ontplofte. Heel vervelend, want volgens mijn verzekeraar is dit niet gedekt.”

Niemand thuis

De ravage aan nummer 23 zelf is indrukwekkend. De voordeur is voor de helft weggeblazen, enkele ramen zijn gesneuveld en het rooster dat voor de deur in de grond zat is compleet weg. Het beton en de stenen zijn ook voor een groot deel vernield, waardoor nu een gapend gat zicht biedt op wat een kelderruimte lijkt te zijn. Een rek met schoenen was zichtbaar achter wat normaal een stuk muur had moeten zijn.

“Ik werk in de medische sector en had juist een nachtdienst gehad”, vertelt de zoon van de familie die in het getroffen huis woont. “Plots belden de buren mij op om te vertellen wat er gebeurd was. Ik weet echt niet waarom ze dit gedaan hebben.” De man heeft duidelijk moeite om zijn emoties te bedwingen. “De laatste keer dat zoiets gebeurde in deze straat was een paar jaar geleden, toen ze een Audi hier vlak naast in brand hadden gestoken.” Zijn ouders zijn al minstens een maand op vakantie en waren dus niet thuis toen de explosie plaatsvond. “Dat is nog een geluk bij een ongeluk.”

Volgens buurtbewoners waren de hulpdiensten snel ter plaatse. De federale politie en ontmijningsdienst Dovo rukten meteen uit en ook medewerkers van het labo tekenden present voor een sporenonderzoek. Er werd meteen een veiligheidsperimeter ingesteld. Over welk soort explosief bij de aanslag gebruikt moet zijn, kan het parket geen duidelijkheid scheppen, maar gezien de schade moet het een bijzonder krachtige ontploffing zijn geweest.

Oneerlijke strijd

Het gaat om de zoveelste aanslag met een vermoedelijke vuurwerkbom. Maandagnacht was een appartementsgebouw in de Generaal De Wetstraat ook al het doelwit. Ook daar liep de gevel zware schade op.

Vorige week waren zowel een kapperszaak op de Turnhoutsebaan als een pannenkoekenhuisje in de Volkstraat het doelwit van een aanslag. De gevels geraakten daar ernstig beschadigd. De aanslag hield mogelijk verband met de aanslag in de Deken De Winterstraat van eerder die week. Daar werd toen een auto in brand gestoken. Een daad die volgens het parket vermoedelijk aan het drugsmilieu gelinkt kon worden. En vorige maand werd de familie van bekende kickbokser Jamal Ben Saddik nog geviseerd in een serie aanslagen. Enkelen daarvan vonden plaats op een steenworp afstand van de Ledeganckstraat.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert, net als vorige week, ontzet over deze aanslag en zegt nogmaals dat het probleem zich vooral op het niveau van de federale regering bevindt. “Ik herhaal mijn oproep dat het parket en de federale gerechtelijke politie een oneerlijke strijd voeren door een ernstig gebrek aan mensen en middelen. In tegenstelling tot wat ministers beweren, is de malaise op het terrein nog nooit zo groot geweest bij de federale politiediensten. De federale regering ziet de georganiseerde misdaad niet als een prioriteit. Ministers blijven het probleem afdoen als een Antwerps fenomeen. Dat is een duidelijke boodschap: de veiligheid van onze stad is in Brussel niet van tel.”

Stoppen met politieke spelletjes

Districtsburgemeester van Borgerhout Marij Preneel (Groen) ziet dat anders en benadrukt dat volgens haar het drugsgeweld zijn tol begint te eisen van de buurtbewoners. “Mensen in Borgerhout worden bang. Ik woon er zelf en voel de angst ook. Je kijkt al eens een keer extra rond op straat en denkt ondertussen twee keer na voor je ‘s avonds op straat komt. Het geweld moet stoppen. Eén van de dingen die we al langer vragen als district is dat de Antwerpse politie opnieuw wijkagenten inzet. Nu hebben we de Blauwe Lijn en zijn er mailadressen die je kunt gebruiken, maar dat is een te centrale aanpak die niet werkt op momenten van crisis. Mensen willen iemand die ze rechtstreeks kunnen aanspreken op straat.”

Volgens haar heeft de manier waarop de stad het drugsgeweld aanpakt niet veel zin. “We hebben als stad het geluk een haven te hebben, maar dat is zowel een vloek als een zegen. Het zorgt er namelijk voor dat wij als buurtbewoners in het vizier komen van de internationale drugshandel. En het wordt duidelijk dat de repressieve aanpak niet werkt. De dure Bearcats die de burgemeester heeft aangeschaft, halen weinig uit. Dit is een Europees probleem dat samenwerking vereist tussen de verschillende overheidsniveaus. Het moet dus afgelopen zijn met de politieke spelletjes en het verwijzen naar de federale regering.”

