Verborgen schoon en klopgeesten tijdens Open Monumentendag in Borgerhout

BorgerhoutZondag 11 september is het weer Open Monumentendag, ook in Borgerhout. Er is heel wat gratis aanbod in de buurt. Bezoek Borgerhub (het vroegere Vredegerecht), doe een dansje in De Roma, wandel langs opvallende gevels met Verborger Schoon of gluur eens achter de muren van het statige districtshuis op het Moorkensplein.