“Verbinding maken met muziek, dans en contact”: professionele dansers leren zorgverleners samen bewegen met mensen met dementie

BORGERHOUTZorgverleners die van professionele dansers leren bewegen met mensen met dementie. Dat is het project ‘Stil Bewogen’ dat donderdag van start ging in het Borgerhoutse woonzorgcentrum Gitschotelhof. “Een prachtig project dat mensen op een andere manier laat communiceren met elkaar.”

“Het hoofd van mensen met dementie is in de war en dat kan ervoor zorgen dat ze geïsoleerd raken”, legt professioneel danser Anabel Schellekens uit van gezelschap Inti. “Hoe we dan toch verbinding kunnen maken? Met muziek, dans en contact. Geen samba, tango of twist, maar rustige bewegingen op zachte muziek, waarbij de danser de bewoner van het zorgcentrum voorzichtig laat bewegen en verbinding maakt met de handen. We hebben eerder al mensen bewogen met deze techniek, letterlijk en figuurlijk. Nu zien we ook de positieve effecten bij mensen met dementie. Ze bloeien opnieuw een beetje open.”

“Mensen met dementie kunnen zich verbaal moeilijker uiten”, neemt danser Natascha Pire over. “Woorden worden moeilijk gevonden of vallen weg. Maar als dansers ligt onze expertise in non-verbale communicatie, een taal die wél altijd kan verbinden. Je kan mensen aanvoelen op een heel andere manier, zonder iets te zeggen. ‘Fysiek luisteren’, noemen wij dat.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Menselijke waardigheid

“We willen zoveel meer dan enkel goede zorg bieden in onze zorgcentra”, benadrukt gezondheidsschepen en voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen, Els van Doesburg (N-VA). “We willen levenskwaliteit bieden, ook als dat op minder klassieke manieren moet. Stil Bewogen is een prachtig project dat mensen laat communiceren met elkaar. Ik ben zo trots dat we de menselijke waardigheid centraal blijven stellen in onze werking.”

Inti vzw ging de voorbije maanden langs in verschillende woonzorgcentra. Rusthuispersoneel en mantelzorgers leren in workshops van drie dagen hoe ze deze zorgzame bewegingstechnieken kunnen toepassen. Het project ‘Stil Bewogen’ wordt gesteund door de Nationale Loterij, Koning Boudewijnstichting, Ineos en In4Care.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder