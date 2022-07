Uitslaande brand in Wijnegemstraat in Borgerhout: geen slachtoffers, maar appartementen zwaar beschadigd

Borgerhout 28 graden of meer? Dan opent districts­huis Borgerhout de deuren voor wie verkoeling zoekt

Voor wie in Borgerhout woont, maar – met de hitte in aantocht – moeite heeft om in zijn appartement of studio nog een fris plekje te vinden, zwaait het districtshuis op het Moorkensplein de deuren open.

11 juli