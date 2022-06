Twee nieuwe gezichten voor PVDA in Borgerhoutse districtsraad

BorgerhoutMaandag leggen twee nieuwe leden van de Borgerhoutse PVDA-fractie hun eed af in de districtsraad. Steven Boers, kunstenaar, en Nele Van Parys, coördinator bij PROGRESS Lawyers Network, willen in deze tweede helft van de legislatuur hun stempel op Borgerhout drukken.

Steven Boers is een geboren en getogen Borgerhoutenaar. Hij is auteur, maakt schilderijen en toert als muzikant na 20 jaar bij Katastroof nu rond met zijn band Stef & De Tong. Hij stelt zijn huis in Borgerhout - extra muros - regelmatig ter beschikking voor tentoonstellingen en workshops.

“Het is geweldig om hier te wonen”, aldus Steven. “Maar het is jammer dat onze buurt zo gescheiden is van Borgerhout binnen de Singel. Het districtshuis is bijvoorbeeld heel moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer sinds bus 31 geschrapt is. Tegelijk vinden slechts weinig mensen van de andere kant hun weg naar ons. Die twee delen van Borgerhout verbinden, is voor mij een prioriteit.”

Muzikale momenten

Nele Van Parys is zes jaar geleden van over het water Borgerhout binnengewaaid, maar is nu gebrand om te blijven. Overdag is ze coördinator van een advocatenkantoor, na de uren gebruikt ze haar stem om mensen bij elkaar te brengen. Tijdens de lockdown organiseerde ze bijvoorbeeld muzikale momenten op het Vinçotteplein.

Nele Van Parys volgt Said Boussacouq op die zijn mandaat tijdelijk moest stopzetten omwille van zorgtaken. Steven Boers volgt dan weer Jos D’Haese op die ook in het Vlaams Parlement verkozen is. Zowel Boussacouq als D’Haese blijven actief bij de werking van PVDA in Borgerhout.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.