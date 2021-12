Tien afscheidsconcerten van Clement Peerens in mum van tijd uitverkocht

“Waanzin”, klinkt het bij De Roma. “De ticketverkoop voor de afscheidsconcerten is volledig geëxplodeerd. Het eerste concert was in minder dan twee minuten uitverkocht en ook kaartjes voor de bijkomende shows vlogen op minder dan een uur tijd de deur uit. Het is duidelijk dat de populariteit van CPeX ongeëvenaard is. Het lijkt wel alsof heel Vlaanderen de band nog een laatste eerbetoon wil geven door erbij te zijn op de afscheidsconcerten.”

Dit is wat Clement Peerens daar in zijn gekende stijl zelf over te zeggen heeft: “Beste ticketkopers, ik heb een nieuw vriendin die per se met kerstmis wilt gaan skiën. Dees jaar lukt dat godzijdank ni met die corona. En volgend jaar - als da mens dan nog around is - zal dat qua agenda dus ook niet lukken. Daarom: dikke merci allemaal! Ge jaagt me wel op kosten, want ik ga nen berg snaren en plectrums moeten kopen, maar voor ene keer kijk ik dat door de vingers. Joekes, Clement.”