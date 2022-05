Stadsdichters treden op tijdens Terlopleinfeesten

Borgerhout ‘Fiets­straat’ Turnhoutse­baan tegen begin van zomer een feit: werken beginnen volgende maand al

De werken voor de aanleg van een fietsstraat op de Turnhoutsebaan in Borgerhout zullen vermoedelijk in de week van 23 mei beginnen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Binnen een maand verwachten we dat de alle vergunningen binnen zijn.” Tegen het begin van de zomervakantie moet de fietsstraat dan officieel een feit zijn.

27 april