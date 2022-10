Skinny jeans en geruite Vans-pantoffels: nostalgische Emo Night in Antwerpen

MySpace

“Doe je geblokte Vans dus aan en laat je bles alvast groeien, want onze deejays van Emo Night katapulteren je terug naar begin tweeduizend toen Tom van MySpace je beste vriend was en je je skinny jeans twee maten te klein kocht. Enkel muziek van My Chemical Romance, Alexisonfire, Paramore, Jimmy Eat World, Underoath, Brand New, The Used, Hawthorne Heigths, Panic! At The Disco, AFI, Dashboard Confessional, Escape The Fate, Linkin Park, Blink-182 en zóveel meer. Het was géén fase, mama.”