Schutter opent vuur op onschuldige broer van drugscrimineel

Koksijde/Antwerpen “Hallo, hier je dochter”: oplichter rijft 2.500 euro binnen via WhatsApp, maar moet niet naar gevangenis

10 augustus Een 31-jarige Antwerpenaar is in Veurne tot 10 maanden cel met uitstel veroordeeld voor phishing via WhatsApp. “Hallo, hier je dochter. Mijn smartphone is in het toilet gevallen en ik heb een nieuw nummer. Ik heb dringend geld nodig om een betaling uit te voeren”, klonk het frauduleuze berichtje. Het slachtoffer uit Koksijde schreef een kleine 2.500 euro over op het bijgevoegde rekeningnummer, in de veronderstelling dat het daadwerkelijk om zijn dochter ging.