Ruim half uur file op Antwerpse Ring richting Nederland: ongeval ter hoogte van Borgerhout

Na stunt op Graspop en hopeloos uitverkoch­te Capitole in Gent komt ‘Hellmut Goes Metal’ nu ook naar Antwerpen

Het lijkt wel alsof Helmut Lotti’s cover van Iron Maidens ‘Run To The Hills’ voor een definitieve carrièreswitch zorgt. Na het ‘folietje’ op Graspop - de tent moest worden afgesloten wegens te grote opkomst - verkochten zijn twee optredens in de Gentse Capitole in een mum van tijd uit. Daarom gaat Lotti’s metal-avontuur nog verder deze zomer en in het najaar met in november een show in het Kursaal in Oostende en eind augustus ook in Antwerpen, op de zomerconcertreeks OLT Rivierenhof.