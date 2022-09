Reuzenstoet viert feesteditie op 24 september

Wanneer de Reuskens aankomen op het Moorkensplein, zullen ze een verjaardagscadeau in ontvangst krijgen: het Vriendenboek van de Reuskens. Alle reuzen die meelopen, hebben een blad met vragen over zichzelf ingevuld. Zo kom je écht te weten wie er allemaal meeloopt in de stoet. Er worden 24 ‘vriendenpagina’s’ geëxposeerd op panelen in de Eliaertsstraat.

Klimaatreus

Er loopt ook een nieuwe reus mee in de stoet: Amazonía wil in België oproepen voor klimaatrechtvaardigheid. Iedereen is welkom om samen met haar een tocht van 1,8 kilometer te wandelen. Breng een oude pot of pan mee, en een houten lepel. Slaan op potten en pannen is een typisch Latijns-Amerikaanse manier van protesteren, en ook Amazonía wil van zich laten horen. Op 24 september kan je ook eens binnenspringen in De Roma, in de foyer wordt het maakproces van reuzin Amazonía in beeld gebracht. Daarnaast kom je via een expo meer te weten over het verhaal achter en de strijd van de Ecuadoraanse klimaatactivistes.