Recordweekend voor testdorp Spoor Oost: 1.800 mensen laten zich testen op het coronavirus

ANTWERPEN Expo ‘Who is the Other?’ verplaatst zich in ‘de ander’: “Begrip en verbonden­heid noodzake­lijk in deze tijden”

7 januari Negen kunstenaars en sociaal theater en kunstencentrum Tutti Fratelli slaan de handen in elkaar voor de expo ‘Who is the Other?’ in het stadscentrum. Via verschillende kunstdisciplines onderzoeken de artiesten de wijze waarop iemand zichzelf tot een ander kan of hoort te verhouden. “Het is niet altijd even gemakkelijk om je te bewegen in andermans hoofd.”