Protest tegen Krugerplein en andere straatnamen die naar apartheidsregime verwijzen: “Het kan niet dat onderdrukkers van zwarte Zuid-Afrikanen nog steeds prominent op onze plaatsnaamborden pronken”

BORGERHOUTNa de strijd tegen de standbeelden van Leopold II is er in Borgerhout nu ook opschudding ontstaan over enkele straatnamen met het Krugerplein op kop. Paul Kruger (1825-1902) wordt doorgaans als Zuid-Afrikaans vrijheidsstrijder geportretteerd tegen de Britse bezetter maar hij zou ook onderdrukker geweest zijn van zwarte Zuid-Afrikanen en het apartheidsregime in het land in stand hebben gehouden.

Vrijdagmiddag werd er op het Krugerplein geprotesteerd tegen enkele aangebrande straatnamen in de omgeving. “Om de ongelijkheid in onze maatschappij aan te kaarten, is het belangrijk om de confrontatie aan te gaan met onze koloniale erfenis”, benadrukken de actievoerders. “Daarom vinden we het niet kunnen dat de naam van Paul Kruger, een onderdrukker van zwarte Zuid-Afrikanen, nog altijd prominent op een plaatsnaambord staat. Hetzelfde geldt voor de Bothastraat, Cronjéstraat en de Delareyestraat. Allen verwijzen ze naar prominente figuren die het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime in stand hielden.”

De actievoerders hielden alternatieve naamplaten omhoog met de namen van zeven vrouwen. Naast de wereldbekende Winnie Mandela gaat het over Martha Dhlamini, Thokozile Mngoma, Rita Ndzanga, Nondwe Mankahla, Joyce Shikhakhane en Shanthie Naidoo. “Deze moedige vrouwen speelden een heel belangrijke rol in het verzet tegen het apartheidsregime in het land. Ondanks opsluitingen en martelingen door het regime, braken ze nooit. Ze offerden alles op voor de vrijheid van hun volk.”

Eregast

Ook Shanthini - níet Shanthie - Naidoo protesteerde vrijdag mee op het plein. De Zuid-Afrikaanse auteur is momenteel op bezoek in ons land om haar nieuw boek ‘Vrouwen, verzet en apartheid’ voor te stellen. “Deze vrouwen, de doodgewone voetsoldaten die in alle stilte hun werk deden, zijn onze leidraad, ons kompas bij het gevecht dat we nu leveren in de gevechten die nog gaan komen”, legt Naidoo uit. “Zij hebben ons geleerd om de goede kant te kiezen, om te beseffen dat ieder van ons al sterk is, maar dat we samen onverslaanbaar zijn.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook het bekende nationaal park in Zuid-Afrika werd naar Kruger genoemd, hij staat hier in het midden afgebeeld. © AFP

Het districtscollege van Borgerhout startte vorig jaar met het zogenoemde littekenproject om het koloniaal erfgoed in het straatbeeld te duiden. “Dat gaat in de eerste plaats over het Belgisch koloniaal verleden, maar ook lokale verwijzingen naar apartheid zoals het Krugerplein en de straten rondom”, klinkt het bij het college. “We willen bewoners en passanten informeren en stimuleren om in gesprek te gaan met ons, als bestuur, en met elkaar. We vinden het heel goed dat onze inwoners zich vragen stellen bij de restanten van de apartheid.”

Borgerhout Bewaart

Het district nodigt iedereen uit deel te nemen aan het littekenproject. Er worden fiets- en wandeltochten georganiseer rond het thema in april en in restaurant Amor vindt er een gespreksavond plaats op 16 mei. “Tegen de zomer presenteren we de resultaten van het project en kunnen we beginnen aan het formuleren van antwoorden op het erfgoed, samen met de Borgerhoutenaar.”

Het benoemen van straten en pleinen is een bevoegdheid van de stad. Het district kan hier wel advies ingeven, wat het dus zal doen in samenwerking met de bewoners. Wie meer over het project te weten wil komen kan terecht op Borgerhout Bewaart.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder