Politie arresteert dealer en beboet mensen voor barbecue in het park

Borgerhout N-VA-oppositie­lid verlaat vlammend de zaal tijdens districts­raad van Borgerhout: “Voorzitter neemt een loopje met de regels”

Oppositielid Patrick Paredaens (N-VA) heeft de districtsraad van Borgerhout maandag 25 april na een half uur woedend verlaten. Reden was de 25-minuut lange schorsing die volgens voorzitter Luc Moerkerke (Groen) nodig was om de stemmen voor de opvolger van een partijgenoot te tellen. Volgens Paredaens was de schorsing echter een excuus als onderbreking voor de ramadan.

25 april