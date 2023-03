“Plooien voor krapuul” of “weloverwogen beslissing”? Gemengde reacties op afgelaste ‘Queer Iftar’ in Antwerpen

Studenten organise­ren origineel eindpro­ject in ‘t Brieleke: “Een dag om je jeugd te herbeleven met je kleinkind!”

Wil je graag eens terug in de tijd gaan? Zet zondag 7 mei in je agenda, want dan organiseren vijf studenten Event- en Projectmanagement van de Karel de Grote Hogeschool het evenement Boemerang in het kader van hun eindproject. In een omgetoverd Brieleke dompelen oma’s, opa’s en kleinkinderen zich onder in de jaren ‘50-’70: “Naargelang we ouder worden vergeten we vaak leuke activiteiten in te plannen, met als gevolg dat er jammer genoeg minder quality time is tussen grootouder en kleinkind.”