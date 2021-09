Parket onderzoekt verdacht overlijden van man (58): onderzoeksrechter gevorderd voor moord

De man (58) werd vrijdagavond dood aangetroffen in een woning aan de Stenenbrug. De politie sloot onmiddellijk enkele straten in de omgeving af. “Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en is samen met de wetsdokter vrijdagavond nog ter plaatse afgestapt”, zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. “Bij de eerste vaststellingen kon de wetsdokter niet meteen sporen van een gewelddadig overlijden vaststellen. Een uitvoerige lijkschouwing zal meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze doodsoorzaak.”