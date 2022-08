Parallelle paden in Te Boelaarpark verwijderd

Antwerpen Antwerpse Zoo stampt bonobo- en okapipro­ject in Congo uit de grond: “Habitat wordt steeds kleiner door ontbossing en stropers”

De Antwerpse Zoo zet zich sinds 2019 in voor de bescherming van bonobo’s en okapi’s in Congo. Jef Dupain, directeur van het Antwerp Zoo Foundation, strijdt er ter plaatse voor het behoud van twee natuurgebieden en het tegengaan van stropers. Dat doet hij in overleg met de lokale bevolking. “We zijn ervan overtuigd dat een landschap zowel ecologisch sociaal als economisch leefbaar kan zijn.”

19 augustus