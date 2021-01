Opbouw vaccinatiedorp van start gegaan op Spoor Oost: “Als logistiek meewil kunnen alle Antwerpenaren op honderd dagen tijd hun vaccin krijgen”

ANTWERPEN RECENSIE. Lasagne Shop: voor carnivoren, vegeta­riërs en alles daartussen

11:06 Alle dagen koken nu je niet meer voor maaltijden bij restaurants of glazen boterhammen bij cafés terechtkan? Voor de culinaire klunzen die niet verder komen dan het in elkaar flansen van pasta pesto of het opwarmen van een blik soep, is er gelukkig nog takeaway en delivery. Tijdens het openingsweekend van Lasagne Shop vlogen er maar liefst 240 pasta’s de deur uit. Wij deden de test.