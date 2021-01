Opbouw vaccinatiedorp van start gegaan op Spoor Oost: “Als aanvoer vaccins meewil kunnen alle Antwerpenaren op honderd dagen tijd hun vaccin krijgen”

Antwerpen Eerste drukke soldenweek­end een feit, maar toch geen reden tot gejuich bij winkeliers: “15 procent minder omzet dan vorig jaar”

10 januari Het was over de koppen lopen op de Meir tijdens het eerste soldenweekend. Vooral zaterdag was het enorm druk in de winkelstraat. Waren de winkeliers nog ontgoocheld over de start van de koopjesperiode, het weekend heeft veel goed gemaakt. Al spreekt NSZ nog steeds over koopjes die “in mineur” zijn gestart.