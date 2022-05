Ook Borgerhout heeft nu een eigen regenboogzebrapad: “En hopelijk niet het laatste”

BorgerhoutOok Borgerhout kan nu uitpakken met een eigen regenboogzebrapad. Deze verscheen gisteren in de Eliaertstraat aan de Turnhoutsebaan, pal in het centrum. Het bestuur wil zo aantonen dat iedereen welkom is in het district.

“Borgerhout is een superdivers district en het is er trots op. Het stadsfestival Borgerrio en de Reuzenstoet brengt ieder jaar die diversiteit naar boven, de afgelopen ramadanmaand werd afgetrapt met een Bazaar op het Laar, in de winter ontmoet iedereen elkaar op de Boho kerstmarkt en in februari zet het de vele verschillende moedertalen die gesproken geworden in de kijker. Met het regenboogzebrapad krijgt nu ook de steun aan de holebi- en transgemeenschap een vaste plek in het district”, zegt districsschepen voor Diversiteit Ben Van Duppen (PVDA).

Volledig scherm Het regenboogzebrapad ligt in de Eliaertstraat aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. © RV

Het district zet op verschillende manier in op de strijd tegen discriminatie van LGBTQI+ personen. “We doen al heel wat, achter de schermen. We gaan bijvoorbeeld in dialoog met onze verenigingen rond het anti-discriminatie charter, we gaan bewust om met onze bibliotheekcollectie en er staat een project op stapel met de regenboogambassadeurs die de thematiek aankaarten in woonzorgcentra”, vertelt Van Duppen.

“Het zebrapad is een geweldige manier om te tonen dat iedereen welkom is in Borgerhout”, besluit districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). Borgerhout wil graag een tweede regenboogzebrapad in Borgerhout extramuros, en denkt daarbij aan de Collegelaan of de dr. Van de Perrelei.