Nieuw dj-festival op Spoor Oost tijdens Halloween-weekend: “Horror en beleving staan centraal op Fear Festival”

BORGERHOUTNa de succesvolle belevingswandeling ‘The Story of Wortel’ in Merksplas komt Yannick de Kleine (23) uit Schoten nu met en nog grootser project naar de Koekenstad. Op de evenementenvlakte van Spoor Oost pakt hij eind oktober uit met de allereerste editie van openluchtfestijn Fear Festival, waar naast muziek vooral beleving centraal staat. “Of waar muziekfestival en pretpark hand in hand gaan.”

Vorig jaar pakte evenementorganisator Yannick de Kleine (23) met het pandemieveilige project ‘The Story of Wortel’, een indrukwekkende belevingswandeling vol geschiedenis en audiovisuele praal in Merksplas, ingesproken door onder andere acteurs Lucas Van den Eynde en Jan Schepens. Dit jaar brengt hij de beleving naar een hoger niveau, aangezien er terug gedanst mag worden. Fear Festival eind oktober op Spoor Oost in Borgerhout moet een dj-festival worden in Halloween-thema waar alles rond beleving draait.

Scare Zone en Fear Time

“Een beetje zoals in een pretpark, met verschillende zones, acteurs en attracties zoals een zestig meter hoge bungee-sprong”, legt Yannick het nieuwe concept uit. “Zo zal er een Scare Zone zijn met griezelfiguren die bezoekers de stuipen op het lijf brengt. Fear Time is dan een ultieme zenuwbreker. Op totaal onverwachte momenten kan de muziek plots stilvallen en worden bezoekers geconfronteerd met hun grootste angsten. Ik zeg zo maar iets: spinnen?”

Volledig scherm Yannick houdt wel van duistere sferen, voor Fear Festival organiseerde hij belevingswandeling 'The Story of Wortel' in Merksplas. © rv

Naast griezelen wordt er uiteraard ook gefeest met grote Antwerpse deejays als Yves Deruyter en DJ Licious. Ook Manuals, Jason Robert & Nikos D, Bassart en Kestified spelen ten dans. Een openluchtfestival eind oktober, doet dan weer de wenkbrauwen fronsen. “Een beetje een risico, dat klopt”, heeft Yannick daarover te zeggen. “Maar in elke horrorfilm regent het toch wel eens? Of is het een graadje kouder? Ik vind dat dat bij de beleving hoort.”

Bezorgdheid

Intussen is er bij buurtbewoners en het district Borgerhout veel bezorgdheid over het aantal massa-festivals op Spoor Oost. Na zes weken Sinksenfoor, hiphopfestival Fire Is Gold, technofestival Vaag Outdoor en het grote studentenfeest StuDay moet de buurt opníeuw een groot evenement slikken.

“Buren hoeven zich niet ongerust te maken”, verzekert Yannick. “Fear Festival heeft een capaciteit van drieduizend bezoekers, en is dus veel kleiner dan de vorige festivals. Bovendien hebben we een erg professioneel geluidssysteem met delay-torens die ervoor kunnen zorgen dat het geluid over heel de site nooit boven 95 decibel kan gaan.”

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

“Op andere festivals worden de decibels wel eens zo ver mogelijk van het geluidssysteem gemeten, om hoger te kunnen gaan. Het is een enorme investering voor ons, maar noodzakelijk om de buurt te vriend te houden. Bovendien is een limiet van 95 decibel voor een dj-festival eerder laag. Daarbovenop gaan we slechts door tot 23 uur en zullen we alle buren tijdig verwittigen met een brief.”

Het Fear Festival speelt zich af op zaterdag 29 oktober van 15 tot 23 uur op Spoor Oost. Tickets kosten dertig euro. Het festival is zestien plus. Meer info fearfestival.be. Meer over muziek in Antwerpen in dit dossier.

Volledig scherm 30092022 Antwerpen Fearfestival Yannick de Kleine (23) organisteert binnenkort belevingsfestival Fear Festival op Spoor Oost. © Klaas De Scheirder

