Nederlandse Eefje De Visser binnenkort twee dagen in De Roma

“Eefje de Visser klinkt melodieuzer dan ooit. Filmischer ook. Alsof ze de soundtrack van een eightiesfilm reanimeert en voorziet van zwoele beats. Voor haar vierde en laatste album Bitterzoet experimenteerde ze in haar thuisstudio met computergestuurde klanken, zonder haar eigenzinnige gevoel voor taal en ritme en de geest van haar drie vorige platen te verliezen. De meest avontuurlijke muzikante van de Lage Landen dribbelt tussen pop en dance, tussen hedendaags en melancholisch, tussen ontroering en extase. Denk aan de heerlijke singles Oh, De Parade en titelnummer Bitterzoet. Visueel maakt Eefje indruk met filmische videoclips en live optredens met de lichtkunst van Nick Verstand. Wie erbij was in juni 2021 in De Roma, weet wat een overweldigende ervaring dit kan zijn!”

‘Ode aan de vruchtbaarheid’

Anno 2022 geeft Eefje de Visser het startschot voor een mooie lente. De nieuwe single Startschot schreef ze in de eerste lockdown, vlak na de release van Bitterzoet. “Alles viel stil, maar de zon scheen. Ik was in mijn element en geïnspireerd, schreef veel nieuwe muziek. Startschot is een een hoopvolle track over langdurige liefde, een ode aan het menselijk instinct en vruchtbaarheid”, zo verklaart Eefje zelf het gevoel dat het nummer oproept. De single is eveneens de voorbode van de EP Blauwe Regen, die uitkomt op 20 april. “De release is zowel het startschot voor de uitgestelde clubtour als de afsluiting van een persoonlijk muzikaal hoofdstuk. We kijken ernaar uit jullie te zien deze lente”, zo zegt Eefje.