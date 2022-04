Na testen en vaccineren terug feesten op Park Spoor Oost: hiphop-festival Fire Is Gold verhuist

BORGERHOUTHiphop-festival Fire Is Gold verhuist dit jaar van de Middenvijver naar Park Spoor Oost in Borgerhout, een site die na de Sinksenfoor plots bekend werd als test- en vaccinatiecentrum. “We zitten nu dichter bij de stad, in een rauwere setting, met betere mobiliteit, niks dan voordelen.”

Fire Is Gold kende zijn eerste editie in 2017 in Vilvoorde en verkaste twee jaar later richting Antwerpen, dat er de plek innam van gewezen festival Laundry Day. Na twee edities op de Middenvijver - eentje voor en eentje tussen alle lockdowns - maakt het festival zich klaar voor een derde Antwerpse editie begin september, die dus op Spoor Oost zal plaatsvinden.

Mobiliteit

“We zitten daar vlak bij snel- en fietssnelweg, met veel meer haltes voor bussen en trams, een veel grotere parking, ook voor fietsers én het mobiliteitsplan van het nabijgelegen Sportpaleis”, benadruk Fire Is Gold-woordvoerder Sami Abdou de beter mobiliteit rond Spoor Oost. “Het test- en vaccinatiecentrum heeft de afgelopen jaren voldoende gebleken hoeveel verkeer de site kan slikken. Het is ook een beetje symbolisch. Na testen en vaccineren terug feesten op Spoor Oost. Ik denk dat iedereen daar wel mee kan leven”, glimlacht Sami.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een deel van het team van Fire Is Gold met woordvoerder Sami Abdou (tweede van rechts). © Klaas De Scheirder

Daarnaast is de site volledig verhard en kan het festival beroep doen op bestaande infrastructuur zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsnet van de stad, wat op de Middenvijver allemaal niet aanwezig is. “Er is ook een skatepark en basketbalterrein, wat we sowieso in ons festival zullen integreren. Naast de klassieke ramp die steeds op de Middenvijver stond, zal er nu op een veel groter gebied geskatet kunnen worden op Fire Is Gold.”

Voor de pandemie toesloeg, had Fire Is Gold de ambitie om naast het festival ook een camping op te zetten. “Het is nog steeds overleven in de festivalwereld, laat ons dat stap voor stap doen, aan een camping denken we momenteel nog niet”, zegt Sami. “Bovendien moeten we onze nieuwe locatie eerst nog aanvoelen. Op lange termijn is een meerdaags festival uiteraard wel onze droom, mét een camping.”

Nooddorp

Dat er momenteel een nooddorp voor vluchtelingen wordt gebouwd op de Middenvijver, heeft geen enkele invloed gehad de verhuis van Fire Is Gold. “We hadden dit al veel eerder beslist”, zegt Sami. “Naast de voorgaande redenen, voelt deze plek ook gewoon goed aan voor ons, dicht bij de stad, dichtbij onze doelgroep, en tussen twee gevestigde muziektempels, namelijk het Sportpaleis en Trix.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Skaten is onlosmakelijk verbonden met hiphop en Fire Is Gold. © Felix Rabou

De eerste lading artiesten mogen fans verwachten begin mei, na de ramadan. “Een groot deel van onze fans is aan het vasten momenteel, het zou een beetje vreemd zijn om hen nu enthousiast te maken met artiesten, in een periode dat ze eigenlijk niet aan feest mogen denken. Dat wil wel zeggen dat het Suikerfeest dit jaar met extra goed nieuws komt: namelijk de line-up van Fire Is Gold”, lacht Sami.

Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de andere zomerfestivals op de Middenvijver. Het staat wel buiten kijf dat er nog gefeest zal worden in het natuurgebied deze zomer.

Fire Is Gold speelt zich af op zaterdag 3 september in Park Spoor Oost. Meer info fire-is-gold.com. Meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

Volledig scherm Dit podium verhuist begin september richting Spoor Oost. © Felix Rabou