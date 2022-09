Na 5 jaar komt folkrockband ‘The Waterboys’ opnieuw naar De Roma met nieuw album

The Waterboys maakte in de jaren tachtig al furore met wereldhit The Whole Of The Moon, afkomstig van succesalbum This Is The Sea. De mix van country, gospel en Ierse folk maakte de muziek van bezieler Mike Scott en zijn mannen baanbrekend en onderscheidend. Scott ging begin jaren negentig even solo, maar The Waterboys lieten hem nooit los en na de millenniumwisseling ging hij weer onder die naam spelen.

The Waterboys is zo’n band die los van alle trends en schommelingen in het muzieklandschap koppig hun ding blijven doen. Album na album brengen ze tijdloze kwaliteitsrock uit die je van bij de eerste noten bij de keel grijpt. Na de succesvolle release van het veelgeprezen Modern Blues in 2015 en het dubbele album Out Of All This Blue in 2017, volgden nog het geweldige Where The Action Is en recent All Souls Hill. Tickets en info via hier.