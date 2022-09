Na 2 uitverkochte shows kondigt Randy Newman derde concert aan in De Roma

In 2015 verkocht Randy Newman de grote zaal van De Roma tweemaal uit voor wat misschien wel de beste concerten van dat seizoen waren. Zijn geplande terugkomst in juni 2021 moest helaas worden uitgesteld door corona, maar in februari 2023 rollen we de rode loper maar liefst drie keer uit voor de charismatische artiest. Een unieke kans om één van de grootste songwriters aller tijden aan het werk te zien.

Met zijn indrukwekkende repertoire – gaande van zijn onvergetelijke filmmuziek tot hartverscheurende en satirische hits – is Randy Newman een unicum. Het grote publiek omarmt de Amerikaanse singer-songwriter om zijn scherpe, ontroerende en soms sarcastische teksten. Zijn teksten bulken van de ironie en kunnen binnen één strofe ongegeneerd op de lachspieren werken en (even later) onverhoeds naar de keel grijpen.



Volledig scherm 2014-09-17 20:34:17 epa04404531 US singer songwriter Randy Newman performs during his concert at the Kultur und Kongresscenter in Lucerne, Switzerland, 17 September 2014. EPA/SIGI TISCHLER © EPA

Randy Newman begon zijn carrière als songwriter achter de schermen waarbij hij vele hits schreef voor andere artiesten. In de jaren zeventig brak hij door met zijn eigen hits Short People en Rider In The Rain. Ook de albums Little Criminal, het controversiële Good Old Boys en de in 2008 uitgebrachte Harps and Angels werden wereldwijde successen.

Sinds de jaren tachtig legt Newman zich ook toe op het componeren van filmmuziek en het schrijven van soundtracks, denk aan Toy Story (met het prachtige You’ve Got A Friend In Me), A Bug’s Life en Monsters Inc. Twee Academy Awards voor Best Original Song, twintig Oscarnominaties, zes Grammy Awards en een ster op de Hollywood Walk of Fame maken Newman tot één van de meest succesvolle Amerikaanse singer-songwriters ooit. Inmiddels staan er meer dan 35 albums op zijn naam.

Tickets kosten 39 euro en zijn hier te koop.

