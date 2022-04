N-VA-oppositielid verlaat vlammend de zaal tijdens districtsraad van Borgerhout: “Voorzitter neemt een loopje met de regels”

Hoboken Tournée Musicale op 14 locaties in Hoboken met exclusief Antwerpse line-up

Na twee jaar uitstel staat Tournée Musicale er op vrijdag 13 mei terug met een -hoe kan het ook anders- exclusieve Antwerpse line-up. Maar liefst 20 Antwerpstalige muziekacts zijn verspreid op veertien locaties in Hoboken. Verwacht je aan rock, hip hop, jazz, folk en blues in het Antwerps dialect. De slotact van de avond is Katastroof.

14 april