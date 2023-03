Mogelijke aanslag verijdeld in Borgerhout: vijf verdachten opgepakt en explosief gevonden

“Homo en moslim kunnen wél hand in hand gaan”: Queer Iftar door de ogen van Abdel (29), YouTuber over LGBTQ+ en religie

Reacties te over op de afgelasting van Queer Iftar in Borgerhout. Maar wat vinden moslims uit de LGBTQ+-gemeenschap nu zelf van de beslissing? Abdellah Bijat (29) uit Antwerpen zou naar Queer Iftar gegaan zijn. Hij spreekt zich uit over de zaak, over hoe religie en LGBTQ+ verzoend kan worden en hoe hij verstoten werd door zijn eigen familie. “Of er nog hoop is om het contact met hen te herstellen? Alsmaar minder en minder. Maar mijn deur blijft op een kier staan.”