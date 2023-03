Mogelijke aanslag verijdeld in Borgerhout: politie pakt drie Nederlanders én twee ‘behulpzame burgers’ op

Philippo Rozen compen­seert CO2-uit­stoot van printen met aanplant van 120 bomen dankzij printbe­drijf Itec en partner Trees for All: “Win-win voor iedereen”

Phillippo Rozen uit Kalmthout gaat het printproces voor de webshop en de vier winkels verduurzamen. Het gaat daarvoor een samenwerking aan met printbedrijf Itec uit Meer. De CO2-uitstoot van het ‘printerpark’ van Philippo wordt gecompenseerd door de aanplant van 120 bomen in het MVP-bos (Maatschappelijk Verantwoord Printen). “Het is een win-win want onze printers blijven optimaal werken en we dragen ons steentje bij aan het milieu en het klimaat”, zegt Henk Philippo.