Moeten we WK voetbal in Qatar promoten of veroordelen? Antwerps café kiest gulden middenweg: “Niet onze rol om volksfeest te verpesten”

BORGERHOUTTerwijl er in Nederland een rel is ontstaan na misplaatste reclame van Jumbo voor het WK in Qatar, is er in ons land weinig animo voor het voetbaltoernooi. Mogen we blij zijn en vieren met de Rode Duivels of moeten we vooral de arbeidsomstandigheden en schending van de mensenrechten in dat land veroordelen? Bij Bar Brul in Borgerhout gaan ze voor de gulden middenweg: “We zenden de wedstrijden van de Duivels uit, maar schenken een deel van de opbrengst aan Amnesty International, dat strijdt voor rechten in Qatar.”

Achterstallig loon, geen rustdagen, onveilige werkomstandigheden, belemmering om van job te veranderen, dodelijke ongevallen. Het is een hele waslijst aan slecht nieuws waar honderdduizenden arbeidsmigranten nog steeds mee te kampen krijgen tijdens de opbouw van het megalomane WK voetbal in Qatar. Amnesty International zet zich actief in voor de rechten van arbeidsmigranten in het land, voor bescherming van uitbuiting en het compenseren van slachtoffers en hun naasten.

Jumbo

Het WK krijgt dan ook enorm veel kritiek, grote en kleine sponsors trekken zich terug uit elk evenement dat iets met het toernooi te maken heeft en ook bij de fans is er aanzienlijk minder animo voor het WK dan de afgelopen edities. Vandaag nog is er enorme commotie ontstaan rond de nieuwe reclamespot van de Nederlandse supermarktketen Jumbo waarin een groep bouwvakkers vrolijk de polonaise danst om het WK te promoten. “Een polonaise dansen op de graven van 6.500 bouwvakkers is stuitend”, klinkt het onder andere.

Gulden middenweg

Bij het Borgerhoutse buurtcafé Bar Brul, dat grote voetbaltoernooien steevast uitzendt, was er dan ook veel twijfel deze keer. “Als het aan mij had gelegen, hadden we helemaal niks van het WK laten zien”, zegt uitbater Bertrand Lekeux. “Maar ik overleg goed met mijn gerant Broos Remaut, die me overtuigd heeft dat we de sociale cohesie die de Rode Duivels creëert als buurtcafé niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. We hebben elkaar dan in het midden gevonden.”

Die gulden middenweg betekent dat Bar Brul enkel wedstrijden van de Rode Duivels uitzendt, en geen andere matchen zoals gewoonlijk. Bovendien schenkt het café per uitgezonden wedstrijd een bedrag aan Amnesty International. “Dat zal dan over een paar honderd euro gaan”, gaat Bertrand verder. “Dat geven we zelf, want we willen onze stamgasten uiteraard niet financieel belasten voor een voetbalfeest.”

“Maar we sensibiliseren ook. Mensen die samen willen vieren met de Duivels, doe gerust, graag zelfs, maar weet wel dat dit feest ten koste gaan van mensenrechten, mensenlevens en het klimaat. Doe iets met die info, of helemaal niets, het is niet onze rol als buurtcafé om het belerend vingertje op te steken of om een groot volksfeest te verpesten.”

