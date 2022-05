Linkerrijstrook versperd op Antwerpse Ring ter hoogte van Borgerhout

ANTWERPEN Reinhilde Decleir en Borgerhout­se Reuzen­stoet winnen Vlaamse cultuur­prij­zen Ultimas: “Beiden zorgen voor ongeziene sociale verbinding in de stad”

De Ultimas of Vlaamse cultuurprijzen werden dinsdagavond uitgereikt in deSingel aan dertien laureaten, als erkenning voor hun verdienste in de socio-culturele sector. Voor Antwerpen won de Borgerhoutse Reuzenstoet in de categorie erfgoed en - hoe kan het ook anders - Reinhilde Decleir ontving de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste. “Haar loopbaan liep samen met elk artistiek hoogtepunt van het Vlaams theater van de voorbije vier decennia.”

