'Like The Way I Do'-zangeres Melissa Etheridge na twee jaar opnieuw in De Roma

In De Roma belooft Melissa om op haar nieuwe tour al haar hits te spelen. Come To My Window, I’m The Only One, I Want To Come Over, Angels Would Fall en, uiteraard Like The Way I Do.Live is Melissa Etheridge een rasechte performer die haar fans maar wat graag meeneemt in een stevig rockende trip down memory lane. Nadat ze recent enkele live-albums uitbracht voel je aan alles bij Melissa dat het kriebelt om terug op dat podium te staan.