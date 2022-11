Legendarische Lous and The Yakuza komt naar De Roma

BorgerhoutSinds haar debuut wist Lous and The Yakuza haar publiek te intrigeren en te charmeren. Eerste single Dilemme (2019) was meteen een shot in de roos. Sindsdien is de Belgisch-Congolese zangeres aan een opvallende tocht bezig in de Belgische én internationale muziekscene. Met IOTA lanceerde ze in november haar tweede album, waarmee ze opnieuw haar absolute klasse toont op donderdag 29 februari 2023 in De Roma.