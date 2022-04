Legendarische girlsband TLC komt naar De Roma

ANTWERPEN Club Vaag gaat feesten in open lucht: nieuw festival op Spoor Oost

De verhuis van hiphop-festival Fire Is Gold van Middenvijver naar Spoor Oost, is nog maar net bekend, of de betonnen vlakte in Borgerhout mag al een tweede dancefestival verwelkomen. House- en technoclub Vaag komt naar buiten als ‘Vaag Outdoor’ en zal de dag ná Fire Is Gold plaatsvinden. Beide festivals zullen dus de productie delen. “Vijf podia met internationale artiesten die eerder al in de club speelden.”

21 april