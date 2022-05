Leerlingen spuwen op regenboogvlag in Xaveriuscollege: “Erg dat dit zo’n stempel op onze gemeenschap drukt”

In het Xaveriuscollege in Borgerhout is de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei in mineur geëindigd. Een regenboogvlag op de speelplaats werd door een groep leerlingen naar beneden getrokken, waarop ze het bespuwden en besmeurden met eten. Een deel van de overtreders maakte deel uit van de moslimgemeenschap, en die zou volgens de directie niet goed genoeg geïnformeerd zijn over de betekenis van de vlag. Aan de schoolpoort reageert de gemeenschap op haar beurt verslagen: “We weten precies wat die vlag betekent en staan hier wél voor open.”