Klassiekers, een animatiefilm en eigenzinnige cinema: Borgerhout organiseert openluchtcinema voor derde jaar op rij

Verkeersinfo Half uur file op Antwerpse Ring vanaf Kennedytun­nel door ongeval ter hoogte van Berchem

Er is een ongeval gebeurd op de Antwerpse Ring ter hoogte van Berchem richting Nederland. De rijbaan is ondertussen weer vrij, maar er is nog steeds hinder. Het is momenteel 29 minuten aanschuiven vanaf de Kennedytunnel.