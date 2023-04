Jong leven! Ambassadeur Pieter Embrechts stelt eerste slechtvalkkuikens voor in Borgerhoutse kerktoren

“Ik heb 360 euro gekregen”: na tien schoten op woning van drugscrimi­ne­len stuurt aanslagple­ger Snapchatbe­richt

Voor een aanslag in het drugsmilieu heeft de 20-jarige Ivanildo J. uit Amsterdam 4 jaar effectieve celstraf gekregen. Op 21 augustus 2022 had hij in Merksem, samen met twee minderjarigen, tien schoten afgevuurd op de woning van de broers Giorgi en Gianni F.: beruchte drugscriminelen in het Antwerpse. Opvallend: de moeder van de broers probeerde de kogelinslagen nog te camoufleren... met plakband en kleurstiften.